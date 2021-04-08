صحيفة عمانية: المشهد الفلسطيني قائم على الإرهاب والتنكيل وجرائم الحرب

أكدت صحيفة (الوطن) العمانية، أن المشهد في فلسطين قائم على الإرهاب والتنكيل والانتهاكات وجرائم الحرب، وهذا بمثابة الهواء والغذاء لكيان الاحتلال الإسرائيلي وجيشه، وليس أمام الشعب الفلسطيني من سبيل إلا الصبر والتحمُّل والمقاومة والمواجهة؛ لأنه لا تستوي مع هذه الأساليب القمعية والإرهابية الوسائل الدبلوماسية والمهادنة.وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "الاستيطان الاستعماري لن يتوقف"، أن التصعيد الإسرائيلي للعدوان والانتهاكات لم يخفت يومًا في كلِّ شبر عليه مواطن فلسطيني، بالإضافة إلى استيلاء المستوطنين لأراضي الشعب الفلسطيني وحرق أشجار الزيتون واقتلاعها، من أجل إقامة بؤر استعمارية استيطانية عليها.وأشارت (الوطن) إلى إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لإقدام المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية استعمارية جديدة في الأغوار، بهدف ربط المستوطنات الاستعمارية بعضها ببعض وتحويلها إلى مدينة استيطانية استعمارية كبيرة، ومطالبة الوزارة بتحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان والتطهير العرقي هناك.