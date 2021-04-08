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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منع سفير ميانمار في بريطانيا من دخول مبنى السفارة

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:41 ص
سفير ميانمار في المملكة
سفير ميانمار في المملكة المتحدة
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مُنع سفير ميانمار في المملكة المتحدة، كياو زوار مين، من دخول مبنى السفارة بوسط لندن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه جرى منع السفير من الدخول لمبنى السفارة مساء أمس الأربعاء.

وقال السفير إن جيش ميانمار يدير "انقلابا"، مضيفا لصحيفة "تلجراف" البريطانية: "هم يرفضون دخولي لمبنى السفارة هم يقولون أنهم تلقوا تعليمات من العاصمة لذلك يرفضون دخولي".

وأضاف: "هذا انقلاب هذه المملكة المتحدة، نحن لسنا في ميانمار هم لا يستطعيون فعل ذلك، الحكومة البريطانية لن تسمح بذلك وسوف ترون".

وقال المتحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية أمس: "نسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد حدوث واقعة في سفارة ميانمار بلندن".

وكانت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" قد ذكرت الشهر الماضي أن السلطات في ميانمار استدعت "زوار مين" عقب أن تحدث ضد الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار في الأول من فبراير الماضي، وطالب بالإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد المحتجزة أون سان سو تشي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أدان الإطاحة بالحكومة المنتخبة في ميانمار.

وأشاد وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، في الثامن من مارس الماضي بشجاعة وبطولة سفير ميانمار في الدفاع عن الحق.

وقال: "نحن نشاركه في دعوته بالإفراج الفوري عن أون سان سو تشي والرئيس وين مينت والعودة للحكم الديمقراطي".

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