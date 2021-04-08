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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط ينزل بعد ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية خلافا للتوقعات

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:39 ص
النفط
النفط
وكالات
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نزلت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد بيانات رسمية كشفت ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية على نحو كبير مما أثر مخاوف بشأن ضعف الطلب في أكبر مستهلك في العالم للخام في الوقت الذي ترتفع فيه الإمدادات في أنحاء العالم.

وتراجع خام برنت 51 سنتا أو ما يوازي 0.8 بالمئة إلى 62.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، وهبط الخام الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 59.24 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه بينما انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر مما توقعه المحللون، قفزت مخزونات البنزين بقوة، خلافا للتوقعات أيضا.

وانخفضت مخزونات النفط 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى قرابة 502 ملايين برميل، وزادت مخزونات البنزين أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض، إلى ما يقل قليلا عن 230 مليون برميل، إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج قبل موسم الصيف حين تزيد قيادة السيارات.

في الوقت ذاته، يقول متعاملون إن الإمدادات ترتفع في أنحاء العالم فيما زاد إنتاج روسيا في أول بضعة أيام من أبريل عن متوسط المستويات المسجلة في مارس.

من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي في الأسبوع الجاري إن الإنفاق العام الضخم الهادف لمكافحة جائحة كوفيد-19 ربما يزيد النمو العالمي إلى ستة بالمئة في العام الجاري، وهو معدل لم يُسجل منذ السبعينات.

ومن شأن ارتفاع النمو الاقتصادي تعزيز الطلب على النفط ومنتجاته، مما يساهم في خفض المخزونات.

وقال إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إن "خلفية أكثر إيجابية على الصعيد الكلي من المرجح أن تستقطب المزيد من اهتمام المستثمرين إلى القطاع" مؤكدا وجهة نظره بأن خام برنت سيبلغ 75 دولارا للبرميل في الربع الثالث.

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