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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

11 معلومة عن هدير الهادي «فتاة تيك توك»

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:39 ص
هدير الهادي
هدير الهادي
إيمان ماهر
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تصدرت هدير الهادي "فتاة تيك توك" تريند جوجل بعدما أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، حبسها عامين في قضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنها.

- اسمها هدير حمدي عبدالهادي سعد صباح.
- تقيم في كفر الدوار بالبحيرة.
- تبلغ من العمر ٢٣ عاما وولدت في في قرية سيدي غازي.
- بات اسمها يتداول بصحبة مودة الأدهم ومحمود الشيمي، تحت اسم نشر مقاطع مخلة للثلاثي.
- بدأت مقاطع فيديو على اليوتيوب منذ عامين
- مقيمة بدجلة جاردنز بحدائق أكتوبر.
- والدها رجل أعمال يمتلك معرضا للسيارات وآخر للثلاجات، كما أن والدتها لا تعمل.
- وصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب
- لها شقيقين أصغر منها.
- والداها انفصلا وهى فى الثانوية العامة، ثم عادوا مرة أخرى ليستكملا حياتهم معًا.
- تم إلقاء القبض عليها في وقت سابق بعدما رصدت الإدارة لمباحث العامة للآداب بوزارة الداخلية، مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى والتوك توك والتى تظهر فيها "الهادى" وهى تقوم بالإعلان عن نفسها وعرض مقاطع إباحية تحرض على الفسق والفجور وممارسة الدعارة.

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