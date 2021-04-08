حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 8 أبريل 2021
الخميس 08/أبريل/2021 - 09:37 ص
قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج الدلو قالت:
مهنيًا: يتحفك الحظ بأعمال جريئة تقدم عليها، وتبتدع حلولًا لبعض المشاكل وتجيد قول ما يجب في الوقت المناسب، فيسطع نجمك.
عاطفيًا: أنت كريم وطيّب القلب، كما أنك مستعد أبدًا ودومًا لمسامحة الحبيب على أخطائه.
صحيًا: تكون جميع الأمور مقلقة الى حدّ ما، وأدعوك الى عدم تأزيم الأوضاع، بل إلى الالتفاف حول الجميع.
مهنيًا: يتحفك الحظ بأعمال جريئة تقدم عليها، وتبتدع حلولًا لبعض المشاكل وتجيد قول ما يجب في الوقت المناسب، فيسطع نجمك.
عاطفيًا: أنت كريم وطيّب القلب، كما أنك مستعد أبدًا ودومًا لمسامحة الحبيب على أخطائه.
صحيًا: تكون جميع الأمور مقلقة الى حدّ ما، وأدعوك الى عدم تأزيم الأوضاع، بل إلى الالتفاف حول الجميع.