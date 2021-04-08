حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 8 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: قد يسعى البعض لإرضائك وتلعب الصداقات دورًا جيدًا. وستجد نفسك على الأرجح في صفوف المدافعين عن صديق او قضيّة انسانيّة.عاطفيًا: تعمد إلى تحسين شكلك الخارجي، فتلفت الأنظار وتأسر القلوب وكل المحيطين بك.صحيًا: إنه يوم جميل يحمل أخبارًا جيّدة وطاقة ممتازة تساعد على تحسين وضعك الصحي.