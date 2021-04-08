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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فريق «ضمان جودة التعليم» يزور جامعة الإسكندرية

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:37 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والخاص لاعتماد برنامجي الحاسبات والإتصالات والحاسبات والنظم بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

جاءت تلك الزيارة للوقوف على مدي جاهزية البرنامجين للحصول على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث تمت الزيارة الافتراضية يومي 31 مارس، 1 أبريل، واليوم الزيارة الميدانية للبرنامجين.

وأكد قنصوة أن الزيارة تأتي في إطار متابعة مدى استعداد كلية الهندسة للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في البرنامجين، وذلك اتساقًا مع أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الإسكندرية، التى تسعى إلى حصول كافة كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد من خلال تقديم كافة وسائل الدعم المادية والبشرية وتطوير كافة الأقسام والمعامل بأحدث الأجهزة.

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