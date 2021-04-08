«تويتر» يبرز الحركات الديمقراطية في آسيا بـ«الشاي بالحليب»

أطلق "تويتر" اليوم الخميس، رمزا تعبيريا للاحتفال بمرور عام على أول استخدام لحركة "تحالف شاي الحليب" الذي نما ليصبح رمزا للحركات المؤيدة للديمقراطية في آسيا.وغرد حساب السياسة العامة لعملاق التكنولوجيا اليوم قائلا: "للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لحركة (MilkTeaAlliance)، قمنا بتصميم رمز تعبيري يضم 3 ألوان مختلفة للشاي بالحليب من المناطق التي تشكل فيها التحالف لأول مرة عبر الإنترنت".وظهر الهاشتاج، الذي نبع من الشغف المشترك في تايلاند وهونج كونج وتايوان لتناول الشاي بالحليب، كرمز لدعم الحركات الديمقراطية والقلق إزاء قوة الصين في المنطقة.وقال "تويتر" إن الهاشتاج ظهر في أكثر من 11 مليون تغريدة منذ ظهوره لأول مرة في أبريل 2020، عندما تم استخدامه ردا على الهجمات عبر الإنترنت من جانب القوميين الصينيين ضد أحد المشاهير التايلانديين الذي بدا أنه استخف ببكين من خلال وصف تايوان كدولة.يشار إلى أن تايوان هي جزيرة ديمقراطية تتمتع بحكم مستقل وتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبر الرئيسي للصين، التي تعتبرها مقاطعة انفصالية.وازداد استخدام الهاشتاج مرة أخرى منذ انقلاب الأول من فبراير في ميانمار.وكتب عملاق التواصل الاجتماعي في تغريدة: "في أوقات الاضطرابات المدنية أو الإجراءات الصارمة العنيفة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتمكن الجمهور من الوصول إلى #OpenInternet (انترنت مفتوح) للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي، ومعلومات موثوقة، وخدمات ضرورية".