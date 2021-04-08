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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الوطنية للتكنولوجيا» تنظم ندوة حول صعوبات التعلّم

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:36 ص
الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات
طارق عتمان
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تنظم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، ندوة عبر الإنترنت بعنوان "صعوبات التعلّم ودور التكنولوجيا"، ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الأكاديمية في إطار البرنامج التوعوي بالتكنولوجيات المساعدة الذي أطلقته لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، تحت شعار "أفكار بقدرات خاصة".

يشارك في الندوة مجموعة من الخبراء ومتحدثون متميزون، وتستهدف الندوة الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية والعاملين في مجال التربية الخاصة والباحثين في مجال استخدامات التكنولوجيا المساعدة.

وتهدف الندوة إلى رفع الوعي بصعوبات التعلم، بما في ذلك صعوبات الفهم والمعرفة والقراءة والانتباه والتفكير واضطراب القراءة، وستناقش موضوعات تخص أنواع تلك الصعوبات وأعراضها وأثرها على الأطفال وطرق تشخيصها وكيفية دعم الأشخاص المصابون بها.

جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة تأسست عام 2018 وهي هيئة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دمجهم في المجتمع.

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