حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 8 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: يتحدث الفلك عن فترة استجمام وارتياح ولكنها ليست خالية من المسؤوليات وليست فارغة من الفرص الثمينة.عاطفيًا: تحاش النزاع والجدال مع الحبيب، لئلا يتطوّر سلبيًا ودراماتيكيًا ويتأزّم من دون أي سبب وجيه.صحيًا: تحيط بك طاقة سلبيّة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك.