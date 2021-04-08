حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 8 أبريل 2021
الخميس 08/أبريل/2021 - 09:36 ص
قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج الميزان قالت:
مهنيًا: يتحدث الفلك عن فترة استجمام وارتياح ولكنها ليست خالية من المسؤوليات وليست فارغة من الفرص الثمينة.
عاطفيًا: تحاش النزاع والجدال مع الحبيب، لئلا يتطوّر سلبيًا ودراماتيكيًا ويتأزّم من دون أي سبب وجيه.
صحيًا: تحيط بك طاقة سلبيّة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك.
مهنيًا: يتحدث الفلك عن فترة استجمام وارتياح ولكنها ليست خالية من المسؤوليات وليست فارغة من الفرص الثمينة.
عاطفيًا: تحاش النزاع والجدال مع الحبيب، لئلا يتطوّر سلبيًا ودراماتيكيًا ويتأزّم من دون أي سبب وجيه.
صحيًا: تحيط بك طاقة سلبيّة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك.