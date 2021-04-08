حظك اليوم.. برج القوس الخميس 8 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: القمر في الحوت يضاعف ميلك إلى التمرد أو يتحدث عن تأجيل يزعجك جدًا، فيعطيك إشارة بلقاء بعض الأشخاص في مجال عملك وتوطيد العلاقة بهم.عاطفيًا: توقّع من الشريك المزيد من العطف والحنان، لكن لا تستغل طيبته لأنك قد تدفع الثمن لاحقًا.صحيًا: عليك التوجّه إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وجاكوزي يريحك تمامًا.