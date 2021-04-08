«االجمعيات الزراعية»: قررنا الدخول بقوة في مشروعات التصنيع الزراعي

قال عبدالفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، إن الجمعية قررت الدخول بقوة في مشروعات التصنيع الزراعي، بتأسيس وإنشاء محلج للقطن في محافظة الدقهلية، وتم تشكيل لجنة لإجراء معاينة على الطبيعة وبحثه من الناحية الفنية والإدارية وإنهاء إجراءات التعاقد على أرضه المقدرة بنحو 18 فدانا، ويضم محلج لأقطان ومعصرة زيوت مصنع أعلاف، ويتوسط أكبر ثلاث محافظات لزراعة القطن وهي الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة.وأضاف سراج، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الفترة المقبلة ستشهد تنمية مشروعات التصنيع الزراعي وتعظيم الموارد، إلى جانب إدخال تسويق محصول القطن ضمن نشاط الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، حيث ترتكز أدوات التسويق ضمن أكبر 4 محافظات منتجة لمحصول القطن بوفرة، ما يساعد على توفير موارد لشراء الأسمدة وتوفير ها للمزارعين.