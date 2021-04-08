حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 8 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: وجود القمر في برج الحوت المائي يلائمك جدًا ويتحدث عن فرصة استثنائية أو حظ كبير في العمل وعن صداقات ولقاءات ممتعة.عاطفيًا: تميل إلى مشاكسة الشريك رغبة منك في إغاظته قليلًا، لكنك سرعان ما تعود إلى روحك الطيبة.صحيًا: امنح ذاتك المزيد من أوقات الراحة لكي تستعيد عافيتك ونشاطك المعهود.