حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 8 أبريل 2021
الخميس 08/أبريل/2021 - 09:35 ص
قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج العقرب قالت:
مهنيًا: وجود القمر في برج الحوت المائي يلائمك جدًا ويتحدث عن فرصة استثنائية أو حظ كبير في العمل وعن صداقات ولقاءات ممتعة.
عاطفيًا: تميل إلى مشاكسة الشريك رغبة منك في إغاظته قليلًا، لكنك سرعان ما تعود إلى روحك الطيبة.
صحيًا: امنح ذاتك المزيد من أوقات الراحة لكي تستعيد عافيتك ونشاطك المعهود.
مهنيًا: وجود القمر في برج الحوت المائي يلائمك جدًا ويتحدث عن فرصة استثنائية أو حظ كبير في العمل وعن صداقات ولقاءات ممتعة.
عاطفيًا: تميل إلى مشاكسة الشريك رغبة منك في إغاظته قليلًا، لكنك سرعان ما تعود إلى روحك الطيبة.
صحيًا: امنح ذاتك المزيد من أوقات الراحة لكي تستعيد عافيتك ونشاطك المعهود.