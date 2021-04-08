حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 8 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: انتقال القمر الى برج الحوت الى معاكسة برجك يجعلك متوترًا قليلًا، ولكن ميالًا إلى الحسم واتخاذ القرارات على الرغم من الأجواء المحيطة.عاطفيًا: أنت شخص مرهف الحس وصاحب مشاعر نبيلة، وقد تكون بالفعل مستاء من تصرّف الحبيب الجارح تجاهك.صحيًا: لا مشاكل في الصحة وخصوصًا إذا لم تقع تحت وطأة الشراهة.