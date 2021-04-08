حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 8 أبريل 2021
الخميس 08/أبريل/2021 - 09:35 ص
قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج الأسد قالت:
مهنيًا: ستكون الظروف مواتية وستجد من يقف الى جانبك ويهتم لأمرك تعدُك الكواكب من برج الحمل الناري الصديق بمناخ لطيف
عاطفيًا: تزداد العلاقة المتينة متانة حتى لو تعرضت لاختبارات صعبة، والعلاقة الجديدة تقوى وتشتد الروابط بين الطرفين.
صحيًا: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد قليلًا عن المأكولات الدسمة.
مهنيًا: ستكون الظروف مواتية وستجد من يقف الى جانبك ويهتم لأمرك تعدُك الكواكب من برج الحمل الناري الصديق بمناخ لطيف
عاطفيًا: تزداد العلاقة المتينة متانة حتى لو تعرضت لاختبارات صعبة، والعلاقة الجديدة تقوى وتشتد الروابط بين الطرفين.
صحيًا: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد قليلًا عن المأكولات الدسمة.