حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 8 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: ستكون الظروف مواتية وستجد من يقف الى جانبك ويهتم لأمرك تعدُك الكواكب من برج الحمل الناري الصديق بمناخ لطيفعاطفيًا: تزداد العلاقة المتينة متانة حتى لو تعرضت لاختبارات صعبة، والعلاقة الجديدة تقوى وتشتد الروابط بين الطرفين.صحيًا: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد قليلًا عن المأكولات الدسمة.