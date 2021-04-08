حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 8 أبريل 2021
الخميس 08/أبريل/2021 - 09:34 ص
قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج الجوزاء قالت:
مهنيًا: تبدأ فترة دقيقة ومتقلبة تفرض عليك المزيد من التروي والوضوح والشفافية والكثير من الدبلوماسية والمرونة
عاطفيًا: يوم مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات.
صحيًا: إذا كنت لا تمارس الرياضة، استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أحضان الطبيعة.
مهنيًا: تبدأ فترة دقيقة ومتقلبة تفرض عليك المزيد من التروي والوضوح والشفافية والكثير من الدبلوماسية والمرونة
عاطفيًا: يوم مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات.
صحيًا: إذا كنت لا تمارس الرياضة، استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أحضان الطبيعة.