حظك اليوم.. برج الثور الخميس 8 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 8 أبريل وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: انتقال القمر إلى الحوت، موقع مناسب تماما مع برجك، ويشير إلى دخول شخص جديد إلى حياتك وإلى تشويق كبير تعيشه مع بعض الأوساط.عاطفيًا: من الضروري عدم تأزيم الأمور أو توجيه اللوم إلى الحبيب، فأنت صاحب الطاقة السلبية هذه وأنت مصدرها.صحيًا: تشكو ضغوطًا وإحراجًا في العمل، وتضطر إلى تكليف بعضهم القيام بمهامك.