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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«فؤاد» تزور جنوب سيناء لإطلاق مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بدهب

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:31 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
أريج الجيار
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تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمحافظة جنوب سيناء، اليوم، فى جولة تفقدية للمحميات بالمحافظة لمتابعة الحياة البحرية بها، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار وممثلى الإعلام وأيضا ممثلى المجتمع المدنى بالمحافظة.

وتابعت وزيرة البيئة، أن يشمل برنامج الزيارة التوجه الى كوبرى مجرى السيل بالمسبط، لإطلاق مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة دهب، وأيضا جولة بالسوق والمحلات لتوزيع الشنط صديقة البيئة ورفع وعى المواطنين بمخاطر الأكياس البلاستيك وأهمية استبدالها بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون.

كما ستتلقى وزيرة البيئة بممثلى المجتمع بمدينة دهب للوقوف على أهم المشاكل التى يواجهونها ومحاولة ايجاد حلول لها، ويعقبها القيام بجولة تفقدية بمنطقة الثرى بولز بدهب ورأس جالوم.

ويتضمن برنامج الزيارة، قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بتفقد محمية رأس محمد، وعقد مؤتمر صحفى لإطلاق خطة إدارة الأنشطة البحرية برأس محمد وشرم الشيخ.

كما ستقوم وزيرة البيئة بالتوجه إلى مدينة سانت كاترين، لمتابعة خطة تطوير المدينة مع الحفاظ على الوضع البيئي لها كمحمية طبيعية.

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