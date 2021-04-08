انطلاق برنامج التدريب الاحترافي في مجال الذكاء الاصطناعي

انطلقت فعاليات تدريب الدفعة الأولى من برنامج التدريب الاحترافي على مهارات الذكاء الاصطناعي، وهو منحة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وينفذها معهد تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة بفرنسا.وتضم الدفعة الأولى للمنحة 500 شاب من مختلف المحافظات، سيتم تدريبهم لمدة 9 أشهر على المهارات الأساسية في مجالات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الجانب التطبيقي في مجالات مختلفة مثل تحليل الصور الرقمية ورؤية بالحاسب ومعالجة اللغات الطبيعية وتطبيقات تحليل البيانات.هذا وتم عقد لقاء بين طاقم العمل بالمعهد وعدد من المتدربين المقبولين بالقاهرة داخل مقر المعهد بمشاركة مسؤولين من كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة، كما شارك باقي المتدربين في اللقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مقرات عقد المنحة في محافظات الإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية.كان قد سجل على الموقع الخاص بالمنحة خلال الأسابيع الستة الماضية حوالي 7000 متقدم، وتضمنت المرحلة الأولى من الاختبارات قياس مستوى المتقدمين في مهارات الرياضيات وعلوم البيانات والبرمجة، بالإضافة إلى قياس معلومات المتقدمين في المعلومات العامة حول مجال الذكاء الاصطناعي، وقامت بتصميم الاختبارات واحدة من الشركات المتميزة عالميًا في مجال وضع الاختبارات القياسية، لقياس مصفوفة المهارات اللازمة للمتقدمين في هذا التخصص الدقيق. وعقب ذلك إجراء مقابلات عبر الإنترنت لأكثر من 1500 متقدم لقياس مستوى المهارات الشخصية واللغة الإنجليزية.وتمثلت المرحلة الاخيرة من الاختبارات في عقد مقابلات شخصية بمقرات المعهد، بلغ عدد من اجتازوها 500 من خريجي أكثر من خمسين جامعة ومؤسسة تعليمية.جدير بالذكر أن منحة التدريب الاحترافي في تخصص الذكاء الاصطناعي هي الأولى من نوعها في مصر، يقوم من خلالها معهد تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ البرنامج التدريبي مستعينًا بقاعدة المدربين الذين قامت كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة بإعدادهم، ويعتمد نظام التعليم بالكلية الفرنسية على تزويد الطلاب بأساسيات الهندسة وأعلى درجات الخبرة في مجالات علوم الحاسب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.