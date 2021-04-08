رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استقبال 26082 مريضا بطوارئ مستشفيات جامعة المنوفية

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:26 ص
الدكتور عادل مبارك
الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة
ولاء القاضى
طباعة
أوضح الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، أنه في إطار الدور المجتمعي الرائد لمستشفيات جامعة المنوفية في خدمة مرضى محافظة المنوفية استقبلت طوارئ المستشفيات الجامعية 26082 حالة مرضية خلال الربع السنوى الأول من عام 2021 ما بين حالات حوادث وإصابات مرضية أخرى.

وقال إنه تم مناظرة 49529 مريضا بالعيادات الخارجية العامة والمتخصصة التى تنفرد بها المستشفيات الجامعية داخل المحافظة، بالإضافة إلى 11196 مريضا تم حجزهم وعلاجهم داخل الأقسام الإكلينيكية المختلفة، كما تم إجراء 3919 عملية جراحية مختلفة منها عمليات ذات مهارة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأن المستشفيات الجامعية تنفرد بالعديد من التخصصات الطبية ذات المهارة وتضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة جنبا إلى جنب مع نخبة متميزة من التمريض والفنيين والصيادلة والجهاز الإداري الكفء القادرين على تقديم خدمة طبية متميزة، متوجها بالشكر والتقدير للجميع على الجهد المبذول خاصة في ظل ظروف الجائحة.

وفيما يخص الوحدات المتخصصة داخل مستشفيات جامعة المنوفية، أشار الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن إدارة المستشفيات الجامعية تعمل جاهدة على توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجهزة حديثة ومستلزمات وأدوية متوفرة لتقديم أفضل خدمة طبية، وفي هذا الصدد تشهد الوحدات المتخصصة داخل المستشفيات الجامعية طفرة هائلة فقد تم تقديم الخدمة الطبية لعدد 891 مريضا في وحدة المناظير في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى عمل 5257 جلسة غسيل كلوى ما بين أطفال وكبار، كما تم 2305 جلسات علاج طبيعي بأحدث الأجهزة المتوفرة.

الجدير بالذكر أن كل هذه الخدمات الطبية المختلفة التي تقدمها مستشفيات جامعة المنوفية تتم إضافة إلى القيام بدورها في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، فقد تم حجز وعلاج 576 مريضا مصابا بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021


الصور

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

حريق بمصفاة نفط شرق المكسيك

إعلان حالة الطوارئ فى أونتاريو الكندية

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب