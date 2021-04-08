استقبال 26082 مريضا بطوارئ مستشفيات جامعة المنوفية

أوضح الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، أنه في إطار الدور المجتمعي الرائد لمستشفيات جامعة المنوفية في خدمة مرضى محافظة المنوفية استقبلت طوارئ المستشفيات الجامعية 26082 حالة مرضية خلال الربع السنوى الأول من عام 2021 ما بين حالات حوادث وإصابات مرضية أخرى.وقال إنه تم مناظرة 49529 مريضا بالعيادات الخارجية العامة والمتخصصة التى تنفرد بها المستشفيات الجامعية داخل المحافظة، بالإضافة إلى 11196 مريضا تم حجزهم وعلاجهم داخل الأقسام الإكلينيكية المختلفة، كما تم إجراء 3919 عملية جراحية مختلفة منها عمليات ذات مهارة.ومن جانبه أشار الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأن المستشفيات الجامعية تنفرد بالعديد من التخصصات الطبية ذات المهارة وتضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة جنبا إلى جنب مع نخبة متميزة من التمريض والفنيين والصيادلة والجهاز الإداري الكفء القادرين على تقديم خدمة طبية متميزة، متوجها بالشكر والتقدير للجميع على الجهد المبذول خاصة في ظل ظروف الجائحة.وفيما يخص الوحدات المتخصصة داخل مستشفيات جامعة المنوفية، أشار الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن إدارة المستشفيات الجامعية تعمل جاهدة على توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجهزة حديثة ومستلزمات وأدوية متوفرة لتقديم أفضل خدمة طبية، وفي هذا الصدد تشهد الوحدات المتخصصة داخل المستشفيات الجامعية طفرة هائلة فقد تم تقديم الخدمة الطبية لعدد 891 مريضا في وحدة المناظير في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى عمل 5257 جلسة غسيل كلوى ما بين أطفال وكبار، كما تم 2305 جلسات علاج طبيعي بأحدث الأجهزة المتوفرة.الجدير بالذكر أن كل هذه الخدمات الطبية المختلفة التي تقدمها مستشفيات جامعة المنوفية تتم إضافة إلى القيام بدورها في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، فقد تم حجز وعلاج 576 مريضا مصابا بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة وحتى الآن.