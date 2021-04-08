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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:21 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و630 طنا، شملت 5500 طن فوسفات و5346 طن رمل و2100 طن يوريا و284 طن إيثانول و1100 طن أسمنت معبأ و300 طن مولاس، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35 ألفا و994 طنا شملت 11 ألف طن فول صويا و735 طن قمح و273 طن زيت طعام و1471 طن خشب زان و7309 طن أبلاكاش و1093 طن خردة و1194 طن حديد و9586 طن فول و3333 طن عدس.

وأشارت إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 971 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبنجر وجزر وخرشوف وفلفل وقرنبيط وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بردقوش وبرسيم وبابونج وليمون وبصل) وفاكهة (فراولة وبرتقال ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ولبنان ومالطا وأوكرانيا وبلجيكا وألمانيا وسنغافورة وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وهولندا وروسيا والصين والهند، وحاويات الوارد 365 حاوية مكافئة والترانزيت 3373 حاوية مكافئة.

وأوضح البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 62 ألفا و120 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 167 ألفا و448 طنا، إضافة إلى تداول 4731 شاحنة.

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