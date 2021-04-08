أفغانستان: مقتل 31 مسلحا من طالبان في عمليات جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 31 مسلحا من حركة (طالبان) خلال عمليات عسكرية في إقليم قندهار جنوبي البلاد.وذكرت الوزارة وفقا لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الخميس أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية نفذت بدعم جوي عمليات هجومية في 5 مناطق بإقليم قندهار، موضحة أن العمليات أسفرت عن مقتل 31 مسلحا من مقاتلي طالبان بالإضافة إلى إصابة 19 آخرين بجروح وتدمير بعض الأسلحة والذخائر لطالبان.وأشارت إلى أن الفريق الهندسي التابع للجيش الوطني الأفغاني نزع مفعول 69 لغما أرضيا زرعها متمردو طالبان.ولم تعلق طالبان بعد على بيان وزارة الدفاع.