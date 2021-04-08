مقتل وإصابة 3 من قوات الشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان بكابول

لقي أحد أفراد قوات الشرطة الأفغانية حتفه وأصيب اثنان آخران في هجوم لحركة طالبان استهدف موقعا أمنيا في مقاطعة بغمان غربي العاصمة كابول.وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم لخميس، أن حركة طالبان تكبدت أيضا خسائر بشرية في الاشتباك، فيما شنت قوات الأمن عملية لتطهير المنطقة من عناصر الحركة.من جانبها، أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الهجوم.