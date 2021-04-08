إصابة 3 وفقدان 9 أثناء التخلص من متفجرات شمالي الصين

أصيب 3 أشخاص بجروح وفقد 9 آخرون؛ في حادث خلال عملية للتخلص من متفجرات في محافظة (تشيتشنج) بمقاطعة خبي شمالي الصين.وذكرت الحكومة المحلية سلطات ا-في بيان اليوم الخميس، أن الحادث وقع الساعة 5:15 مساء أمس عندما كانت شركة أمنية محلية تقوم بالتخلص من متفجرات منتهية الصلاحية لشركة تعدين.وأضافت السلطات أن أعمال البحث والإنقاذ مازالت متواصلة.