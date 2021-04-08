إصابة 3 وفقدان 9 أثناء التخلص من متفجرات شمالي الصين
الخميس 08/أبريل/2021 - 09:15 ص
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أصيب 3 أشخاص بجروح وفقد 9 آخرون؛ في حادث خلال عملية للتخلص من متفجرات في محافظة (تشيتشنج) بمقاطعة خبي شمالي الصين.
وذكرت الحكومة المحلية سلطات ا-في بيان اليوم الخميس، أن الحادث وقع الساعة 5:15 مساء أمس عندما كانت شركة أمنية محلية تقوم بالتخلص من متفجرات منتهية الصلاحية لشركة تعدين.
وأضافت السلطات أن أعمال البحث والإنقاذ مازالت متواصلة.
وذكرت الحكومة المحلية سلطات ا-في بيان اليوم الخميس، أن الحادث وقع الساعة 5:15 مساء أمس عندما كانت شركة أمنية محلية تقوم بالتخلص من متفجرات منتهية الصلاحية لشركة تعدين.
وأضافت السلطات أن أعمال البحث والإنقاذ مازالت متواصلة.