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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بتهمة حيازة 30 طربة حشيش.. تجديد حبس تاجري المخدرات بالإسكندرية

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:11 ص
حشيش
حشيش
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت محكمة جنح العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلان 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 30 طربة من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بمزالة نشاطهم الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة وترويجه على عملائهما أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 30 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتفي محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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