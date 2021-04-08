رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة.. الأرجنتين تفرض حظر تجول ليلي لكبح انتشار موجة كورونا الثانية

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:10 ص
الأرجنتين تفرض حظر
الأرجنتين تفرض حظر تجول
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة الأرجنتينية فرض قيود جديدة في البلاد ولأول مرة حظر تجول ليلي وذلك في وقت تشهد فيه البلاد موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الرئيس الأرجنتيني "ألبرتو فرنانديز" وهو نفسه في العزل حاليا بعد أن ثبتت إصابته بـ "كوفيد 19" الأسبوع الماضي - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس - إن الإجراءات الجديدة ستطبق بدءا من غد الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى 30 أبريل الجاري.

وأضافت القناة أنه من بين الإجراءات، فرض حظر تجول بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد وإغلاق الحانات والمطاعم بعد الساعة 11 مساء ولا سيما في "بوينس آيرس" ومحيطها حيث يعيش ثلث ال 45 مليون أرجنتيني.

وأوضحت القناة أنه سيتم السماح للأسر فقط بالتجمع في منازل خاصة، ولن يسمح بعد الآن بالتجمعات الخارجية لأكثر من 20 شخصا، كما سيسمح فقط للعاملين في القطاعات الأساسية بالسفر بوسائل النقل العام المحلية حيث سيتم حظر حركة المرور في المراكز الحضرية الكبيرة.

وكانت الأرجنتين سجلت أمس الأربعاء عددا قياسيا من الإصابات بلغ 22 ألفا و39 حالة، مما يرفع الإجمالي إلى نحو 2.4 مليون إصابة. وتوفي نحو 57 ألف شخص حتى الآن بسبب إصابتهم بكورونا.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

«التعليم» تعلن رابط الحصول على ورقة المفاهيم لطلاب الأول والثانى الثانوى


الصور

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

حريق بمصفاة نفط شرق المكسيك

إعلان حالة الطوارئ فى أونتاريو الكندية

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب