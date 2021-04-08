لأول مرة.. الأرجنتين تفرض حظر تجول ليلي لكبح انتشار موجة كورونا الثانية

أعلنت الحكومة الأرجنتينية فرض قيود جديدة في البلاد ولأول مرة حظر تجول ليلي وذلك في وقت تشهد فيه البلاد موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال الرئيس الأرجنتيني "ألبرتو فرنانديز" وهو نفسه في العزل حاليا بعد أن ثبتت إصابته بـ "كوفيد 19" الأسبوع الماضي - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس - إن الإجراءات الجديدة ستطبق بدءا من غد الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى 30 أبريل الجاري.وأضافت القناة أنه من بين الإجراءات، فرض حظر تجول بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد وإغلاق الحانات والمطاعم بعد الساعة 11 مساء ولا سيما في "بوينس آيرس" ومحيطها حيث يعيش ثلث ال 45 مليون أرجنتيني.وأوضحت القناة أنه سيتم السماح للأسر فقط بالتجمع في منازل خاصة، ولن يسمح بعد الآن بالتجمعات الخارجية لأكثر من 20 شخصا، كما سيسمح فقط للعاملين في القطاعات الأساسية بالسفر بوسائل النقل العام المحلية حيث سيتم حظر حركة المرور في المراكز الحضرية الكبيرة.وكانت الأرجنتين سجلت أمس الأربعاء عددا قياسيا من الإصابات بلغ 22 ألفا و39 حالة، مما يرفع الإجمالي إلى نحو 2.4 مليون إصابة. وتوفي نحو 57 ألف شخص حتى الآن بسبب إصابتهم بكورونا.