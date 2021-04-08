مصادرة 35 شيشة وتحرير 4 محاضر في حملة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، حملة على المقاهي والكافتيريات للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.من جانبه قال المهندس حسن ناصر، رئيس مركز ومدينة المراغة، إنه جرى بالتنسيق مع قوات مركز الشرطة بالمراغة، تنفيذ حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة، وكذا مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات، ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وأوضح حسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم خلال الحملة المرور على عدد من المطاعم والمقاهي وصالات ألعاب الفيديو والسايبر بمدينة المراغة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 35 شيشة، وتحرير 4 محاضر للمخالفين.ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف المتابعات المستمرة، والمرور الميداني على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من التزامها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.