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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

222 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا في قيرغيزستان

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:06 ص
كورونا
كورونا
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سجلت قيرغيزستان، 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 89 ألفا و660 إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان، اليوم الخميس - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 111 حالة شفاء من المرض، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 85 ألفا و607 حالات.

فيما تم تسجيل 4 وفيات جديدة من جراء المرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1516 حالة.

وأضاف المركز أن 712 مريضًا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 158 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة، فقد أكدت الصحة الكازاخية أن 849 شخصًا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.

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