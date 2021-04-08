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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» و«الضرائب» تطلقان حملة إعلانية للتوعية بالفاتورة الإلكترونية

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:05 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
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أطلقت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى تعد من أهم مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا بما يسهم فى فى تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمى فى 2030، ويساعد على رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لمصلحة الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن الحملة الإعلانية للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ستستمر على مدار شهرين ونصف تحت شعار "فى مصر الرقمية.. فواتيرك إلكترونية"، تنقسم الحملة إلى جزئين، الأول إعلان تقديمى للتحول الرقمى الذى تسعى إليه المصلحة، والثانى يتضمن إعلانين تعريفيين عن فوائد منظومة الفاتورة الالكترونية للشركات، وإعلانين تعريفيين عن فوائد تلك المنظومة للمواطنين.

وأشار بيان مصلحة الضرائب، إلى أن الحملة الإعلانية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل العديد من الرسائل، حيث سيتم توجيه رسائل لكل من الممولين والمواطنين عن فوائد تطبيق المنظومة، وأن إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية يعد أحد المشروعات القومية للدولة، مضيفًا أن الحملة الإعلانية تتضمن توجيه رسائل للشركات عن أهمية وفوائد انضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مثل أن الفاتورة الإلكترونية ستسهل إجراءات خصم ضريبة القيمة المضافة وردها، وأيضا عدم وجود التقدير الجزافي للضريبة لان كل الفواتير توجد منها نسخة لدى الشركة ولدى العميل ولدى مصلحة الضرائب، وأن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهل اجراءات الفحص الدورى والذي سيتم مستقبلا عن بعد، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الاحتفاظ بالفواتير الورقية وأرشفتها، وكذلك أن الفاتورة الإلكترونية تضمن أن الجميع سيدفع نصيبه العادل من الضرائب، وستساعد على القضاء على الشركات وهمية، وأيضا ستساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأضاف، أن الرسائل الموجهة ضمن الحملة للشركات تؤكد أن التكامل مع الفاتورة سينهي المشاكل والمنازعات بشأن التقديرات الجزافية، وبالتالي لن يكون هناك منازعات مع المصلحة، كما أن الشركات ستكون على نفس المستوى ونفس التنافسية في الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بالرسائل الموجهة للمواطنين، أشار البيان أنها تتضمن رسائل عن أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعنى تكنولوجيا متقدمة والتي بدورها ستشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، ما يعنى عدم وجود بطالة وتوفير فرص عمل أكثر ورفع مستوى المعيشة، وكذلك إن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ما يؤدى إلى زيادة إيرادات الدولة التى يتم الانفاق منها على المستشفيات والمدارس والطرق والكباري والبنية التحتية.

وذكر البيان، أنه تمت الاستعانة بالفنان "محمد رجب" في الحملة الإعلانية، والذى أعرب عن سعادته بالمشاركة فى هذه الحملة، وأول ظهور إعلاني له قائلًا: "إن حملة التوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من الحملات الوطنية الهامة التى تساهم فى التوعية بأحد مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة والدولة ككل، وتعتبر مشاركته فى هذه الحملة نقطة مضيئة في مسيرته، موجهًا الشكر إلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لاختياره للمشاركة فى هذه الحملة الهامة".

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