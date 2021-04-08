19419 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الخميس، تسجيل 19 ألفا و419 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونًا و803 آلاف و988 إصابة.وأضاف ستيبانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن الإصابات الجديدة تتضمن 766 طفلا و480 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.وأوضح أنه تم تسجيل 428 حالة وفاة جديدة.وأشار الوزير الأوكراني إلى أن 10 آلاف و32 شخصا تماثلوا الشفاء، في حين تم نقل 5092 شخصا للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.