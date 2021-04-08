ضبطا بـ135 طربة حشيش في الإسكندرية.. والنيابة تجدد حبسهما

قررت محكمة جنح المنتزة ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلان 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 135 طربة من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.البداية كانت بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بمزالة نشاطهم الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة المنتزة ثان مسرحًا.عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبتفتيشهما عثر على 135 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي و4 هواتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.