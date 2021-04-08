3556 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا تسجيل 3 آلاف و556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت السلطات الصحية أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع إلى 364 ألفا و419 شخصا، فيما سجلت عدد الحالات النشطة 71 ألفا و720 شخصا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية.ويتلقى العلاج في المستشفيات 10 آلاف و429 مريضا، فيما تعافى من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية 2477 شخصا، ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 278 ألفا و665 شخصا.كما سجلت بلغاريا 116 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14 ألفا و34 شخصا.