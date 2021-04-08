رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

7 طرق لجعل طفلك ينام بشكل أسرع ليلًا

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:06 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
طباعة
عندما يتعلق الأمر بالأطفال والنوم، فإن أحد أكثر مخاوف الآباء شيوعًا هو كيفية جعلهم ينامون في الوقت المحدد كل ليلة. يضطر كل والد تقريبًا إلى التعامل مع صعوبة وضع الطفل في الفراش في وقت ما، وبالنسبة لكثير من الآباء، يعتبر وقت النوم كابوسًا متكررًا.

بحسب موقع "alaskasleep" نرصد أبرز الطرق لجعل طفلك ينام بشكل أسرع ليلا:

اعرف مقدار النوم الذي يجب أن يحصل عليه طفلك.
 بناءً على عمر طفلك، سيحتاجون إلى فترات نوم مختلفة، من إجمالي ساعات النوم كل يوم، إلى عدد ساعات نومهم في الليل.

اجعل وقت النوم روتينًا.
يساعد إدخال طفلك على روتين ما قبل النوم ليلًا على تطوير روابط النوم التي تساعده على الاستعداد لوقت النوم.

اخلق بيئة نوم مثالية.
 يجب أن تساعد غرفة طفلك في تعزيز النوم. من الأفضل إبقاء غرفتهم مظلمة وهادئة وباردة في الصيف.

ابعد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة النوم.
 قم بإزالة أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والألعاب والأجهزة الإلكترونية الأخرى من غرفهم، تعمل هذه الأجهزة على تعزيز اليقظة من خلال المحتوى المحفز وكذلك الضوء المنبعث منها.

تأكد من أنهم يمارسون الرياضة بانتظام.
 من المهم أن يمارس أطفالك الكثير من التمارين أثناء النهار مما يساعدهم على الاسترخاء بشكل أسرع في الليل ومع ذلك، احتفظ بوقت اللعب الأخير قبل 3 ساعات على الأقل من موعد النوم.

تجنب الوجبات والكافيين قبل النوم.
 الكافيين منشط وليس جيدًا للأطفال على أي حال. ومع ذلك، إذا سمحت لطفلك بتناول المشروبات الغازية من حين لآخر، فتأكد من عدم تناول أي مشروبات تحتوي على السكر والكافيين خلال 3 ساعات من وقت النوم. الوجبات الخفيفة مقبولة قبل النوم طالما أنها صحية وليست ممتلئة تمامًا.

احترس من علامات اضطرابات النوم.
إذا كانوا متعبين بشكل مزمن أثناء النهار، أو يجدون صعوبة في التركيز على الواجبات المنزلية، أو لديهم مشاكل سلوكية في المنزل أو المدرسة، فقد يكون ذلك علامة على اضطراب النوم الأساسي.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»

الصحة: 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة


الصور

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

حريق بمصفاة نفط شرق المكسيك

إعلان حالة الطوارئ فى أونتاريو الكندية

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب