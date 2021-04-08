7 طرق لجعل طفلك ينام بشكل أسرع ليلًا

اعرف مقدار النوم الذي يجب أن يحصل عليه طفلك.



اجعل وقت النوم روتينًا.



اخلق بيئة نوم مثالية.



ابعد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة النوم.



تأكد من أنهم يمارسون الرياضة بانتظام.



تجنب الوجبات والكافيين قبل النوم.



احترس من علامات اضطرابات النوم.



عندما يتعلق الأمر بالأطفال والنوم، فإن أحد أكثر مخاوف الآباء شيوعًا هو كيفية جعلهم ينامون في الوقت المحدد كل ليلة. يضطر كل والد تقريبًا إلى التعامل مع صعوبة وضع الطفل في الفراش في وقت ما، وبالنسبة لكثير من الآباء، يعتبر وقت النوم كابوسًا متكررًا.بحسب موقع "alaskasleep" نرصد أبرز الطرق لجعل طفلك ينام بشكل أسرع ليلا:بناءً على عمر طفلك، سيحتاجون إلى فترات نوم مختلفة، من إجمالي ساعات النوم كل يوم، إلى عدد ساعات نومهم في الليل.يساعد إدخال طفلك على روتين ما قبل النوم ليلًا على تطوير روابط النوم التي تساعده على الاستعداد لوقت النوم.يجب أن تساعد غرفة طفلك في تعزيز النوم. من الأفضل إبقاء غرفتهم مظلمة وهادئة وباردة في الصيف.قم بإزالة أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والألعاب والأجهزة الإلكترونية الأخرى من غرفهم، تعمل هذه الأجهزة على تعزيز اليقظة من خلال المحتوى المحفز وكذلك الضوء المنبعث منها.من المهم أن يمارس أطفالك الكثير من التمارين أثناء النهار مما يساعدهم على الاسترخاء بشكل أسرع في الليل ومع ذلك، احتفظ بوقت اللعب الأخير قبل 3 ساعات على الأقل من موعد النوم.الكافيين منشط وليس جيدًا للأطفال على أي حال. ومع ذلك، إذا سمحت لطفلك بتناول المشروبات الغازية من حين لآخر، فتأكد من عدم تناول أي مشروبات تحتوي على السكر والكافيين خلال 3 ساعات من وقت النوم. الوجبات الخفيفة مقبولة قبل النوم طالما أنها صحية وليست ممتلئة تمامًا.إذا كانوا متعبين بشكل مزمن أثناء النهار، أو يجدون صعوبة في التركيز على الواجبات المنزلية، أو لديهم مشاكل سلوكية في المنزل أو المدرسة، فقد يكون ذلك علامة على اضطراب النوم الأساسي.