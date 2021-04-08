رئيس وزراء الهند يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند بالعاصمة (نيودلهي).وقال مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الخميس، إنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أن التطعيم يعد من الوسائل القليلة المتوفرة من أجل القضاء على الفيروس، مطالبا الأشخاص المؤهلين لتلقي اللقاح بالحصول على الجرعة في أقرب وقت؛ من أجل القضاء على الفيروس.وأشارت القناة إلى أن رئيس الوزراء الهندي كان قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأول من شهر مارس الماضي.