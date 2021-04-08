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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الفيوم» توقع عقود إنشاء منطقة ترفيهية وتشغيل حديقة المدينة

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:53 ص
توقع عقود إنشاء
توقع عقود إنشاء منطقة ترفيهية وتشغيل حديقة المدينة
الفيوم - زينب علاء
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وقع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء رضا على محمد مدير إدارة عامة بقطاع المشروعات بوزارة الداخلية، عقود إنشاء منطقة ترفيهية في المنطقة المجاورة للحديقة الدولية، ورفع كفاءة وتشغيل حديقة المدينة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، واللواء ممدوح أبو حمادة مساعد مدير أمن الفيوم، والمستشار إسلام العناني المستشار القانوني لمحافظة الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم ـ عقب مراسم توقيع العقود ـ بأن المحافظة تعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة في إطار من القانون، بما يعظم الموارد ويحقق عائدًا اقتصاديًا يسهم في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، مشيرًا إلى أن العقود التى تم توقيعها تهدف إلى إنشاء مدينة ترفيهية متكاملة بالمنطقة المجاورة لسور الحديقة الدولية بمساحة 5000 م2، واستغلالها الاستغلال الأمثل، إضافة لتأهيل وتشغيل حديقة المدينة بمساحة 4400م2.

وأضاف أن عقود تطوير وتشغيل المنطقتين يأتي كحق انتفاع لقطاع المشروعات بوزارة الداخلية، مقابل عائد مادي شهري للمحافظة، موضحًا أن أعمال المنطقة الترفيهية تشمل، إنشاء موقف لإنتظار السيارات، ومنطقة بازارات، ومحال تجارية، ومطاعم وكافتيريات، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومسرح مكشوف، مع مراعاة البعدين الجمالي والبيئي خلال التنفيذ، كما تشمل أعمال تأهيل ورفع كفاءة حديقة المدينة استكمال الخدمات بها، وتجميلها، وتوفير العمالة المؤهلة، والعمل على تشغيلها بشكل يتوائم وطبيعة المنطقة.

وأشار الأنصاري إلى أن الدولة المصرية تضع رؤية شاملة لاستغلال كافة أصولها بمختلف المحافظات، والعمل على حماية ممتلكاتها كحق أصيل للشعب، والعمل على تعظيم الموارد من هذه الأصول وتلك الممتلكات، والوقوف على تطويرها وتنميتها في إطار قانوني ودراسة علمية وخطة متكاملة.
«الفيوم» توقع عقود إنشاء منطقة ترفيهية وتشغيل حديقة المدينة
«الفيوم» توقع عقود إنشاء منطقة ترفيهية وتشغيل حديقة المدينة
«الفيوم» توقع عقود إنشاء منطقة ترفيهية وتشغيل حديقة المدينة
«الفيوم» توقع عقود إنشاء منطقة ترفيهية وتشغيل حديقة المدينة

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