مع قرب الصيف.. أبرز الطرق لتنظيف التكييف

1- كيفية تنظيف وحدة التكييف بالداخل

افصل الطاقة عن مكيف الهواء



تنظيف ملفات مبخر مكيف الهواء



نظف وعاء تصريف مكيف الهواء



نظف مصرف مكيف الهواء



2- كيفية تنظيف وحدة التكييف بالخارج



إزالة الأتربة في مكيف الهواء



تنظيف ملفات وزعانف مكيف الهواء



افرد زعانف مكيف الهواء



تنظيف حول وحدة تكييف الهواء



تسوية وحدة تكييف الهواء



3-كيفية تنظيف فلتر تكييف الهواء



تفريغ مرشح التيار المتردد



نقع مرشح التيار المتردد



رش مرشح التيار المتردد



جفف مرشح التيار المتردد



نودع الآن فصل الشتاء، ونستقبل شهور الصيف التي تحتاج إلى تشغيل التكييف، لترطيب الجو، ولكن يواجه البعض صعوبات في طريقة تنظيف المكيف بعد فترة من عدم تشغيله.وبحسب موقع "davidleroyplumbing" نرصد أبرز الطرق لتنظيف التكييف.يجب عليك إيقاف تشغيل الطاقة في صندوق التكسير، لتسهيل تنظيف وحدة التكييف من الداخل.إذا كان لديك فرشاة ناعمة، فاستخدمها لإزالة الغبار من الملف.قم بتنظيف حوض التصريف من خلال وضعه في الصابون والماء الساخن ويساعد ذلك تنظيف وعاء تصريف مكيف الهواء.قم بتشغيل المكنسة الكهربائية واتركها تعمل لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق لإزالة أي تراكم أتربة في مصرف مكيف الهواء.افصل وإزالة شبكة التيار المتردديمكنك فصل الكهرباء عن صندوق الفصل الخارجي قبل البدء.يمكنك إزالة الأتربة يدويًا، أو يمكنك استخدام مكنسة كهربائية رطبة أو جافة لإخراجها بالكامل.ستحتاج إلى محلول تنظيف ملف متوفر في أي متجر، خفف محلول التنظيف وأضفه إلى بخاخ رشها على الملفات سوف تتشكل رغوة في غضون بضع دقائق، ويمكنك غسلها بالماء.كل ما عليك فعله هو تمشيط الزعانف بعناية لإعادتها إلى مكانها.تأكد من نظافة المنطقة المحيطة بالوحدة تمامًا لمسافة قدمين على الأقل في كل اتجاه مما يضمن تدفق الهواء الأمثل.قد تترسب الأوساخ أسفل الوحدة الخاصة بك فاستخدم المكنسة الكهربائية لأزاله الاوساخ.كل ما عليك القيام به هو التنظيف بالمكنسة الكهربائية للصيانة الدورية.املأ وعاء كبير بماء بارد وأضف القليل من المنظفات السائلة العادية واخلطها جيدًا ضع الفلتر في الماء، واتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.اخلط محلول من الخل والماء وأضفه إلى زجاجة ورش جانبي الفلتر، وامنحه 10 دقائق حتى يقتل المحلول البكتريا اشطف الفلتر تحت الماء الجاري.تحتاج فلاتر مكيف الهواء إلى التجفيف في الهواء، وقد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى تصبح خالية تمامًا من الرطوبة.