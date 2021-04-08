مع قرب الصيف.. أبرز الطرق لتنظيف التكييف
الخميس 08/أبريل/2021 - 10:34 ص
هويدا سعيدطباعة
نودع الآن فصل الشتاء، ونستقبل شهور الصيف التي تحتاج إلى تشغيل التكييف، لترطيب الجو، ولكن يواجه البعض صعوبات في طريقة تنظيف المكيف بعد فترة من عدم تشغيله.
وبحسب موقع "davidleroyplumbing" نرصد أبرز الطرق لتنظيف التكييف.
1- كيفية تنظيف وحدة التكييف بالداخل
افصل الطاقة عن مكيف الهواء
يجب عليك إيقاف تشغيل الطاقة في صندوق التكسير، لتسهيل تنظيف وحدة التكييف من الداخل.
تنظيف ملفات مبخر مكيف الهواء
إذا كان لديك فرشاة ناعمة، فاستخدمها لإزالة الغبار من الملف.
نظف وعاء تصريف مكيف الهواء
قم بتنظيف حوض التصريف من خلال وضعه في الصابون والماء الساخن ويساعد ذلك تنظيف وعاء تصريف مكيف الهواء.
نظف مصرف مكيف الهواء
قم بتشغيل المكنسة الكهربائية واتركها تعمل لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق لإزالة أي تراكم أتربة في مصرف مكيف الهواء.
2- كيفية تنظيف وحدة التكييف بالخارج
افصل وإزالة شبكة التيار المتردد
يمكنك فصل الكهرباء عن صندوق الفصل الخارجي قبل البدء.
إزالة الأتربة في مكيف الهواء
يمكنك إزالة الأتربة يدويًا، أو يمكنك استخدام مكنسة كهربائية رطبة أو جافة لإخراجها بالكامل.
تنظيف ملفات وزعانف مكيف الهواء
ستحتاج إلى محلول تنظيف ملف متوفر في أي متجر، خفف محلول التنظيف وأضفه إلى بخاخ رشها على الملفات سوف تتشكل رغوة في غضون بضع دقائق، ويمكنك غسلها بالماء.
افرد زعانف مكيف الهواء
كل ما عليك فعله هو تمشيط الزعانف بعناية لإعادتها إلى مكانها.
تنظيف حول وحدة تكييف الهواء
تأكد من نظافة المنطقة المحيطة بالوحدة تمامًا لمسافة قدمين على الأقل في كل اتجاه مما يضمن تدفق الهواء الأمثل.
تسوية وحدة تكييف الهواء
قد تترسب الأوساخ أسفل الوحدة الخاصة بك فاستخدم المكنسة الكهربائية لأزاله الاوساخ.
3-كيفية تنظيف فلتر تكييف الهواء
تفريغ مرشح التيار المتردد
كل ما عليك القيام به هو التنظيف بالمكنسة الكهربائية للصيانة الدورية.
نقع مرشح التيار المتردد
املأ وعاء كبير بماء بارد وأضف القليل من المنظفات السائلة العادية واخلطها جيدًا ضع الفلتر في الماء، واتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.
رش مرشح التيار المتردد
اخلط محلول من الخل والماء وأضفه إلى زجاجة ورش جانبي الفلتر، وامنحه 10 دقائق حتى يقتل المحلول البكتريا اشطف الفلتر تحت الماء الجاري.
جفف مرشح التيار المتردد
تحتاج فلاتر مكيف الهواء إلى التجفيف في الهواء، وقد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى تصبح خالية تمامًا من الرطوبة.
وبحسب موقع "davidleroyplumbing" نرصد أبرز الطرق لتنظيف التكييف.
1- كيفية تنظيف وحدة التكييف بالداخل
افصل الطاقة عن مكيف الهواء
يجب عليك إيقاف تشغيل الطاقة في صندوق التكسير، لتسهيل تنظيف وحدة التكييف من الداخل.
تنظيف ملفات مبخر مكيف الهواء
إذا كان لديك فرشاة ناعمة، فاستخدمها لإزالة الغبار من الملف.
نظف وعاء تصريف مكيف الهواء
قم بتنظيف حوض التصريف من خلال وضعه في الصابون والماء الساخن ويساعد ذلك تنظيف وعاء تصريف مكيف الهواء.
نظف مصرف مكيف الهواء
قم بتشغيل المكنسة الكهربائية واتركها تعمل لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق لإزالة أي تراكم أتربة في مصرف مكيف الهواء.
2- كيفية تنظيف وحدة التكييف بالخارج
افصل وإزالة شبكة التيار المتردد
يمكنك فصل الكهرباء عن صندوق الفصل الخارجي قبل البدء.
إزالة الأتربة في مكيف الهواء
يمكنك إزالة الأتربة يدويًا، أو يمكنك استخدام مكنسة كهربائية رطبة أو جافة لإخراجها بالكامل.
تنظيف ملفات وزعانف مكيف الهواء
ستحتاج إلى محلول تنظيف ملف متوفر في أي متجر، خفف محلول التنظيف وأضفه إلى بخاخ رشها على الملفات سوف تتشكل رغوة في غضون بضع دقائق، ويمكنك غسلها بالماء.
افرد زعانف مكيف الهواء
كل ما عليك فعله هو تمشيط الزعانف بعناية لإعادتها إلى مكانها.
تنظيف حول وحدة تكييف الهواء
تأكد من نظافة المنطقة المحيطة بالوحدة تمامًا لمسافة قدمين على الأقل في كل اتجاه مما يضمن تدفق الهواء الأمثل.
تسوية وحدة تكييف الهواء
قد تترسب الأوساخ أسفل الوحدة الخاصة بك فاستخدم المكنسة الكهربائية لأزاله الاوساخ.
3-كيفية تنظيف فلتر تكييف الهواء
تفريغ مرشح التيار المتردد
كل ما عليك القيام به هو التنظيف بالمكنسة الكهربائية للصيانة الدورية.
نقع مرشح التيار المتردد
املأ وعاء كبير بماء بارد وأضف القليل من المنظفات السائلة العادية واخلطها جيدًا ضع الفلتر في الماء، واتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.
رش مرشح التيار المتردد
اخلط محلول من الخل والماء وأضفه إلى زجاجة ورش جانبي الفلتر، وامنحه 10 دقائق حتى يقتل المحلول البكتريا اشطف الفلتر تحت الماء الجاري.
جفف مرشح التيار المتردد
تحتاج فلاتر مكيف الهواء إلى التجفيف في الهواء، وقد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى تصبح خالية تمامًا من الرطوبة.