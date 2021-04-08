الخيط ومنع السكر.. روتين الأسنان اليومي

اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم



استخدم الخيط



قلل من السكر ونصائح أخرى عن نمط الحياة



نظف أسنان الطفل بالفرشاة بمجرد ظهورها



اجعل الأطفال يتبعون روتينًا لتنظيف الأسنان



تقويم الأسنان الملتوية باستخدام الأقواس



إجراء فحوصات منتظمة للأسنان



لا تؤخر علاجات الأسنان



العناية بالأسنان شي أساسي في روتين حياتنا اليومي حتى نحافظ على الأسنان من التسوس والتلف.لذا نوضح لك كيف يمكنك أنت وأطفالك الحصول على أسنان صحية، وتقليل عدد مرات الذهاب إلى طبيب الأسنان بحسب موقع " nhs "اغسل أسنانك مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايداستخدم الخيط أو فرشاة ما بين الأسنان يوميًا لإزالة الطعام والحطام والبلاك العالق بين أسنانك.تمتع بأسلوب حياة صحي، بما في ذلك الأكل الصحي وعدم التدخين، والحد من تناول الكحول والسكر، لإنه مفيد لجسمك بالكامل، بما في ذلك أسنانك ولثتك وفمك.ابدأ في تنظيف أسنان الطفل بالفرشاة بمجرد ظهورهاوفيما يلي بعض النصائح حول كيفية العناية بأسنان الطفل، بما في ذلك أهمية تجنب الأطعمة والمشروبات المحلاة.ساعد طفلك في الحصول على أسنان صحية مدى الحياة من خلال اتباع روتين جيد لصحة الأسنان.المزيد والمزيد من المراهقين (وبعض البالغين) يستخدمون تقويم الأسنان لتقويم أسنانهم.قم بإجراء فحوصات منتظمة مع طبيب أسنانك لا تؤجل الذهاب للفحص قد يعني اكتشاف المشكلات مبكرًا أن علاجها أسهل.تتوفر مجموعة كبيرة من علاجات الأسنان، مثل الحشوات وعلاج قناة الجذر، وهي متاحة بسهولة الآن.