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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الخيط ومنع السكر.. روتين الأسنان اليومي

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:00 ص
العناية بالأسنان
العناية بالأسنان
هويدا سعيد
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العناية بالأسنان شي أساسي في روتين حياتنا اليومي حتى نحافظ على الأسنان من التسوس والتلف.

لذا نوضح لك كيف يمكنك أنت وأطفالك الحصول على أسنان صحية، وتقليل عدد مرات الذهاب إلى طبيب الأسنان بحسب موقع " nhs "

اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم
اغسل أسنانك مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد

استخدم الخيط
استخدم الخيط أو فرشاة ما بين الأسنان يوميًا لإزالة الطعام والحطام والبلاك العالق بين أسنانك.

قلل من السكر ونصائح أخرى عن نمط الحياة
تمتع بأسلوب حياة صحي، بما في ذلك الأكل الصحي وعدم التدخين، والحد من تناول الكحول والسكر، لإنه مفيد لجسمك بالكامل، بما في ذلك أسنانك ولثتك وفمك.

نظف أسنان الطفل بالفرشاة بمجرد ظهورها
ابدأ في تنظيف أسنان الطفل بالفرشاة بمجرد ظهورها


وفيما يلي بعض النصائح حول كيفية العناية بأسنان الطفل، بما في ذلك أهمية تجنب الأطعمة والمشروبات المحلاة.

اجعل الأطفال يتبعون روتينًا لتنظيف الأسنان
ساعد طفلك في الحصول على أسنان صحية مدى الحياة من خلال اتباع روتين جيد لصحة الأسنان.

تقويم الأسنان الملتوية باستخدام الأقواس
المزيد والمزيد من المراهقين (وبعض البالغين) يستخدمون تقويم الأسنان لتقويم أسنانهم.

إجراء فحوصات منتظمة للأسنان
قم بإجراء فحوصات منتظمة مع طبيب أسنانك لا تؤجل الذهاب للفحص قد يعني اكتشاف المشكلات مبكرًا أن علاجها أسهل.

لا تؤخر علاجات الأسنان
تتوفر مجموعة كبيرة من علاجات الأسنان، مثل الحشوات وعلاج قناة الجذر، وهي متاحة بسهولة الآن.

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