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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مايك بنس ينشر مذكراته في 2023 قبل عام من انتخابات الرئاسة الأمريكية

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:47 ص
مايك بنس
مايك بنس
وكالات
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ينوي نائب الرئيس السابق دونالد ترامب الجمهوري مايك بنس، الذي يرجح أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2024 في الولايات المتحدة، نشر الجزء الأول من سيرته الذاتية في 2023، حسبما أعلنت دار النشر سايمن اند شاستر الخميس.

وكتب مقدم البرامج الإذاعية السابق الذي درس الحقوق في بيان "أنا ممتن لأنني تمكنت من تقديم قصة حياتي لخدمة الأمريكيين، من الكونجرس إلى منصب حاكم ولاية إنديانا ثم نائب رئيس الولايات المتحدة" بين 2017 و2021.

وقال مسؤول في دار النشر في البيان نفسه إن "سيرته الذاتية التي تكشف الكثير ستكون وثيقة بين الأعمال المتعلقة بواحدة من أهم الولايات الرئاسية في التاريخ الأمريكي".

وسيتحدث مايك بنس عن حياته وعمله و"تجربته كمسيحي" بالإضافة إلى "اللحظات الحاسمة العديدة لإدارة" ترامب، حسب دار النشر التي أوضحت أنها وقعت عقدا لكتابين لبنس.

وأضافت "من المقرر حاليا نشر الكتاب الأول في 2023".

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن قيمة العقد تتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار.

وبنس كان وفيا لترامب طوال ولايته وكان في الكابيتول، مبنى الكونجرس، في السادس من يناير عندما اقتحم الموقع أنصار الرئيس الجمهوري الذين كانوا ينكرون هزيمته في الانتخابات.

وتم إجلاء نائب الرئيس بشكل عاجل خلال هذا الهجوم غير المسبوق الذي وقع خلال تصويت لتأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن.

وطالب متظاهرون حينذاك بـ"شنق مايك بنس" الذي رفض قبل فترة وجيزة، تلبية طلب ترامب معارضة المصادقة على فوز بايدن.

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