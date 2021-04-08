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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة ثالث وزير للصحة بالإكوادور في 40 يوما

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:45 ص
الإكوادور
الإكوادور
وكالات
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أعلنت الحكومة الإكوادورية، الخميس، أن وزير الصحة الإكوادوري ماورو فالكوني استقال من منصبه بعد أقل من ثلاثة أسابيع من توليه المنصب، مقتفيا أثر سلفه.

وقال الرئيس لينين مورينو عبر تويتر: "كبار السن لدينا يستحقون أقصى درجات الاحترام ما حدث اليوم ليس له أي مبرر لقد طلبت استقالة وزير الصحة وسيحل محله الدكتور كاميلو ساليناس".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى حدوث مشكلات رئيسية يومي الثلاثاء والأربعاء، في عملية توزيع اللقاح في كيتو، حيث تم إجبار كبار السن على الانتظار أكثر من ثماني ساعات في الطابور قبل تطعيمهم.

وذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" أن هناك أيضا مشكلات في التنسيق فيما يتعلق بتسليم الجرعات، قائلة إن مشكلات مماثلة حدثت في جواياكيل.

يشار إلى أن فالكوني هو ثالث وزير يستقيل من منصبه خلال نحو 40 يوما.

وسجلت الإكوادور، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 17 مليون نسمة، حتى الآن أكثر من 328 ألف إصابة ونحو 12 ألف وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.

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