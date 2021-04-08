بـ2.916 تريليون ين.. اليابان تسجل فائضا في الحساب الجاري خلال فبراير
الخميس 08/أبريل/2021 - 08:44 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس، تسجيل اليابان لفائض في ميزان الحساب الجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 2.916 تريليون ين (26.6 مليار دولار) بتراجع نسبته 4.7% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وتجازوت قيمة الفائض توقعات المحللين التي كانت 1.966 تريليون ين مقابل فائض قدره 646.8 مليار ين خلال يناير الماضي.
وتراجعت صادرات اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 4% سنويا إلى 6.075 تريليون ين في حين زادت الواردات بنسبة 11.8 % إلى 5.551 تريليون ين ليصل الفائض التجاري إلى 524.2 مليار ين بانخفاض نسبته 61.6 % عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وتجازوت قيمة الفائض توقعات المحللين التي كانت 1.966 تريليون ين مقابل فائض قدره 646.8 مليار ين خلال يناير الماضي.
وتراجعت صادرات اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 4% سنويا إلى 6.075 تريليون ين في حين زادت الواردات بنسبة 11.8 % إلى 5.551 تريليون ين ليصل الفائض التجاري إلى 524.2 مليار ين بانخفاض نسبته 61.6 % عن الشهر نفسه من العام الماضي.