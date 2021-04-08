سفير بورما في بريطانيا يتهم الملحق العسكري باحتلال السفارة

اتهم السفير البورمي في لندن شخصية عسكرية مقربة من المجموعة الانقلابية الحاكمة في رانغون بـ"احتلال" سفارة بلاده وبمنعه من دخولها.وردا على سؤال عن الأشخاص الموجودين في المبنى بينما هو يقف في الخارج، قال السفير البورمي كياو زوار مين الأربعاء إنه "الملحق العسكري، إنهم يحتلون سفارتي".واستدعت المجموعة العسكرية السفير الشهر الماضي بعدما أصدر بيانا يؤيد الحكومة المدنية التي كانت تقودها فعليا أونغ سان سو تشي وأطاحها الجيش في الأول من فبراير الماضي.وقال كياو زوار مين في رسالة نقلها وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على تويتر إن "الدبلوماسية هي المخرج الوحيد والرد الوحيد لمعالجة المأزق الحالي".وكان السفير البرومي صرح لصحيفة ديلي تلغراف بشأن الذين يحتلون السفارة "قالوا إنهم تلقوا تعليمات من العاصمة لذلك لن يسمحوا لي بالدخول"، مضيفا "لا يمكنهم فعل ذلك"، مؤكدا أن "الحكومة البريطانية لن تسمح بذلك".وجرت تظاهرة احتجاجية على الانقلاب العسكري مساء الأربعاء أمام السفارة.فرضت بريطانيا عقوبات على العديد من مسؤولي المجموعة العسكرية بمن فيهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ لدورهم في الانقلاب العسكري، وكذلك على شركات مرتبطة بالجيش.