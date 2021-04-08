الري: خطة لتأهيل 4584 كيلومتر وتوفير الاعتمادات لـ1031 كيلومتر

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا بالموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث.وقال وزير الموارد المائية والرى، الخميس، إنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٤٣٠ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، كما أنه جارى العمل فى تنفيذ ٤٥٨٤ كيلومتر أخرى، بالإضافة إلى تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٠٣١ كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٧٠٤٥ كيلومتر حتى اليوم، وهو ما يتجاوز الــ ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.وأوضح وزير الرى، إن المشروع القومى لتأهيل الترع يستهدف تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.