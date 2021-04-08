الأردن يرحب بقرار استئناف المساعدات الأمريكية لـ «الأونروا»

رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بقرار الإدارة الأمريكية استئناف تقديم الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تواجه عجزًا ماليًا كبيرًا.وأكد الصفدي أن الدعم المالي الذي أعلنته الولايات المتحدة سيساعد الوكالة في تجاوز أزمتها المالية وسيساعدها على تقديم خدماتها الحيوية التي تشمل التعليم والخدمات الصحية والمساعدات الإغاثية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملها الخمس.وقال الصفدي، إن المملكة تثمن عاليا قرار الولايات المتحدة وتعتبره خطوة إيجابية هامة سيكون لها أثر كبير على قدرة الوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية والتعليمية والصحية، خصوصًا في هذا الوقت الذي فاقمت فيه جائحة كورونا الضغوط المالية على الوكالة.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أمس أن بلاده قررت تجديد الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي توقف في شهر أيلول عام 2018، وتخصيص مبلغ 150 مليون دولار أمريكي للوكالة.