جنين: الاحتلال يداهم منازل في قباطية جنوب جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عددًا من المنازل.وذكرت مصادر محلية لوكالة فلسطين الجديدة"، أن قوات الاحتلال داهمت منازل أيمن محمود نزال، والأسير المحرر شادي الاصهب، وأحمد ماهر زكارنة، وسعد محمد أبو الرب، وعبثت بمحتوياتها واستجوبت أصحابها دون أن يبلغ عن اعتقالات.