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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الاسلامية في كفل حارس الفلسطينية

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:17 ص
المستوطنين
المستوطنين
وكالات
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اقتحم آلاف المستوطنين، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

وأفاد شهود عيان لوكالة فلسطين الجديدة، بأن آلاف المستوطنين اقتحموا البلدة مساء الليلة، تحت حماية جنود الاحتلال، المقامات الإسلامية، وقاموا بتدنيس المقامات الإسلامية، وأدوا صلوات تلمودية، وشعائر دينية.

وكثفت قوات الاحتلال الاسرائيلي من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس ومنعت المواطنين من التنقل.

يشار إلى أن هذا الاقتحام الأكبر ضمن سلسلة من الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون للمقامات.

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