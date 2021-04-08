2586 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 2586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 261 ألفا و503 حالات.وأفادت وزارة الصحة الكازاخية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1449 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 229 ألفا و538 حالة.وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات حتى الآن بلغ 10 آلاف و828 شخصا.