126 ألفا و315 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية 126 ألفا و315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 12 مليونا و928 ألفا و574 حالة.وذكرت الوزارة -وفقا لقناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الخميس- أنه تم تسجيل 685 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 166 ألفا و892 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 11 مليونا و851 ألفا و393 شخصا، وذلك بعدما تعافى 59 ألفا و258 شخصا.. مشيرة إلى أنه يوجد 910 آلاف و319 حالة نشطة.