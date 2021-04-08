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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«أمازون» الأمريكية: نسبة التصويت فى انتخابات الشركة بلغت 55% لتأسيس نقابة

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:01 ص
أمازون
أمازون
أ ش أ
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شهدت الانتخابات النقابية لشركة «أمازون» في ولاية ألاباما الأمريكية، والتي تعقد لأول مرة، نسبة إقبال على التصويت بلغت حوالي 55%، في خطوة قد تؤدي إلى تأسيس نقابة لموظفي الشركة العملاقة.

ويترقب قطاع الأعمال الأمريكي نتائج هذه الانتخابات، وفقًا لقناة «الحرة» الأمريكية الفضائية، اليوم الخميس، ويعني الحصول على تصويت بـ «نعم» ارتفاع أجور الموظفين لدى «أمازون»، ما قد يؤدي إلى تحقيق أكبر تقليص في التفاوت بين أجور القطاعين العام والخاص منذ الستينيات.

وتتابع شركة «أمازون» الانتخابات عن كثب، ومن المتوقع أن يبدأ فرز الأصوات العامة بعد ظهر اليوم أو صباح غدًا الجمعة.

ويصوت العمال حول ما إذا كانوا سينضمون إلى «اتحاد التجزئة والجملة والمتاجر متعددة الأقسام»، وأن يكون مستودعهم هو أول منشأة تابعة لأمازون تنضم إلى النقابات في الولايات المتحدة.

ورغم أن «أمازون» التي لها عمليات في جميع الولايات الخمسين، يعمل لديها ما يقرب من 950 ألف موظف في الولايات المتحدة، فإنه لا تجمعهم نقابة تمثلهم، وتعتبر ثاني أكبر شركة أمريكية من حيث عدد الموظفين، بعد شركة «متاجر وولمارت»، والتي من المتوقع أن تتفوق «أمازون» عليها في السنوات القليلة المقبلة.

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