وزيران ومحافظ يفتتحون معرض «أهلا رمضان» بالجيزة اليوم

تفتتح نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، معرض أهلا رمضان بشارع فيصل بالجيزة، على مساحة 2000 متر مربع، لتقديم السلع الرمضانية بأسعار مخفضة.ويبلغ عدد العارضين في المعرض عن 80 عارضا لجميع المنتجات والسلع الغذائية المخفضة، وسيضم أقسام للخضروات والفاكهة، واللحوم الحمراء، الحاصلات الزراعية والبقوليات، والدواجن، وياميش رمضان، وسيتم عرض السلع بأسعار مخفضة تتراوح نسب الخصم فيها بين 15– 25 % من السعر الأصلي للمنتج، وذلك بالاتفاق مع العارضين.كما تم تخصيص مساحة داخل المعرض للمستثمرين اليمنيين الذين يمتلكون شركات مقيدة بغرفة الجيزة، بالتنسيق مع السفارة اليمنية ممثلة في السفير الدكتور محمد علي مارم وبين مجلس إدارة الغرفة ومجلس الأعمال اليمني وذلك لجذب الاستثمارات اليمنية ورؤوس الأموال من اليمن إلى محافظة الجيزة على وجه الخصوص.