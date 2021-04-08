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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع مزارع بطلقات نارية أثناء رى أرضه الزراعية بسوهاج

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:36 ص
مصرع مزارع
مصرع مزارع
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج، من جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مزارع بها طلقات نارية وسط الزراعات بناحية العزبة المستجدة دائرة مركز شرطة طما شمالي المحافظة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة طما، يفيد بعثور أهالي العزبة المستجدة علي جثة مزارع بها طلقات نارية وسط الزراعات.

بالانتقال والفحص، تبين العثور علي جثة «محمود.خ» ٣٠ عامًا مزارع، بها طلقات نارية، وسط الزراعات بناحية العزبة المستجدة.

وتبين من التحريات الأولية، إصابة المذكور بطلقات نارية من مجهول، أودت بحياته أثناء ري أرضه الزراعية بذات الناحية، وجري نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

حُرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبيها، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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